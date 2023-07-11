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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لأسباب صحية.. الخارجية الصينية تؤكد غياب وزيرها عن اجتماع "الأسيان"

وزير الخارجية الصيني
وزير الخارجية الصيني تشين جانج

أكدت وزارة الخارجية الصينية ،اليوم الثلاثاء، عدم حضور وزير خارجيتها اجتماعات دول "آسيان".

وقالت الوزارة الخارجية الصينية إن الأمر يعود لأسباب صحية.

كشفت مصادر مطلعة لوكالة "رويترز" الإخبارية، اليوم الثلاثاء، عن تغيب وزير الخارجية الصيني تشين جانج عن اجتماع وزراء الخارجية "أسيان" في إندونيسيا كما كان متوقعا هذا الأسبوع، ما يمدد غيابا علنيا غير مفسر استمر لأكثر من أسبوعين.

وقالت ثلاثة مصادر مطلعة على الأمر رفضت الكشف عن هويتها لـ رويترز لأنها غير مخولة بالتحدث إلى وسائل الإعلام ، ان وزير الخارجية الصيني وانج يي سيمثل الصين في الاجتماعات في جاكرتا بدلاً من ذلك.

ومن المقرر عقد اجتماع وزيري خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا "الآسيان" والصين يوم الخميس المقبل، قبل قمة شرق آسيا يوم الجمعة ومنتدى الآسيان الإقليمي.

ولم ترد وزارة الخارجية الصينية على استفسار حول مكان تشين.

ولم يمر غيابه مرور الكرام.

سُئل المتحدث باسم وزارة الخارجية وانغ وين بين يوم الجمعة الماضي عن مقال في موقع الأخبار السياسية الأمريكية بوليتيكو استشهد بتكهنات بأن المشكلات الصحية قد تكون وراء غياب تشين، وقال إنه لم يسمع بالتقرير.

وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي إنه كان من المفترض أن يلتقي تشين بمنسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الأسبوع الماضي في بكين، لكن الاجتماع تأجل بعد أن أبلغت الصين الاتحاد الأوروبي بأن المواعيد لم تعد متاحة.

وتم إبلاغ الاتحاد الأوروبي بالتأجيل قبل يومين فقط من وصول بوريل المقرر في 5 يوليو، وفقًا لمصدر مطلع على الخطط.

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