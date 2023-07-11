التصريح بدفن جثة صغير لقي مصرعه أسفل سيارة بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية التصريح بدفن جثة طفل صدمته سيارة دائرة مركز شرطة شبين القناطر وذلك عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرف الطب الشرعي.



لقي طفل مصرعه عمره 5 سنوات صدمته سيارة في إحدى قرى شبين القناطر في محافظة القليوبية، وتم نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر العام وتحرر محضر بالواقعة وقررت الجهات المختصة التصريح بالدفن عقب مناظرة مفتش الصحة وسؤال قائد السيارة .

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من العقيد أحمد منتصر مأمور مركز شرطة شبين القناطر يفيد ورود بلاغ من الأهالي بوفاة طفل صدمته سيارة بقرية المريج دائرة المركز وتوفي.

وتبين أنه أثناء سير سيارة في أحد شوارع قرية المريج صدمت طفل عمره 5 سنوات، ما أدى إلى مصرعه في الحال وتم نقله للمستشفى في محاولة لإنقاذه إلا أنه قد فارق الحياة.

وتم التحفظ على الجثة فى مشرحة المستشفى وضبط السيارة وقائدها وتحرر المحضر اللازم وتولت الجهات المختصة التحقيق.