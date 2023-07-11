تنسيق الجامعات 2023.. مميزات برامج كلية الفنون الجميلة بالزمالك

أعلنت جامعة حلوان لطلاب الثانوية العامة بتنسيق القبول بالجامعات ٢٠٢٣ ، مميزات و مجالات عمل برامج كلية الفنون الجميلة بالزمالك للطلاب الراغبين بالالتحاق بالكلية والتقدم لاختبارات القدرات .

و شملت برامج كلية الفنون الجميلة بالزمالك علي الاتي :

التصميم المعمارى والعمرانى المستدام

Sustainable Architecture and Urban Design

التصميم الجرافيكى

Graphic design

الرسوم المتحركةوالوسائط المتعددة

Animation and multimedia

تصميم العمارة الداخلية

Interior Architecture Design



كما شملت مميزات البرامج :-

التدريس باستخدام التطبيقات والبرمجيات الخاصة بالتصميم بشكل أساسي إلى جانب التقنيات اليدوية.

التدريب الميدانى إلزامى كشرط تخرج، لتدريب الطلاب بشكل مباشر والاحتكاك بسوق العمل.

ويلتحق خريج برنامج التصميم المعمارى والعمرانى المستدام بنقابة المهندسين فور التخرج.

ويلتحق خريج برنامجى التصميم الجرافيكى والرسوم المتحركة والوسائط المتعددة بنقابة الفنانين التشكيلين ، ومتاح لخريجي برنامج الرسوم المتحركة الاشتراك بنقابة فنانى التحريك.