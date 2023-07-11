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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق الجامعات 2023.. مميزات برامج كلية الفنون الجميلة بالزمالك

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلنت جامعة حلوان لطلاب الثانوية العامة بتنسيق القبول بالجامعات ٢٠٢٣ ، مميزات و مجالات عمل برامج كلية الفنون الجميلة بالزمالك للطلاب الراغبين بالالتحاق بالكلية والتقدم لاختبارات القدرات . 

و شملت برامج كلية الفنون الجميلة بالزمالك علي الاتي : 

التصميم المعمارى والعمرانى المستدام 
Sustainable Architecture and Urban Design

التصميم الجرافيكى 
Graphic design

الرسوم المتحركةوالوسائط المتعددة 
Animation and multimedia
تصميم العمارة الداخلية 
Interior Architecture Design 
 

كما شملت مميزات البرامج :-

التدريس باستخدام التطبيقات والبرمجيات الخاصة بالتصميم بشكل أساسي إلى جانب التقنيات اليدوية.

التدريب الميدانى إلزامى كشرط تخرج، لتدريب الطلاب بشكل مباشر والاحتكاك بسوق العمل.

ويلتحق خريج برنامج التصميم المعمارى والعمرانى المستدام بنقابة المهندسين فور التخرج.

ويلتحق خريج برنامجى التصميم الجرافيكى والرسوم المتحركة والوسائط المتعددة بنقابة الفنانين التشكيلين ، ومتاح لخريجي برنامج الرسوم المتحركة الاشتراك بنقابة فنانى التحريك.

اختبارات القدرات Jobs Education الفنون الجميلة جامعة حلوان الألتحاق بالكلية

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