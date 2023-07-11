عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

زملكاوي جديد.. شوبير يكشف تحرك الأهلي لضم صفقة نارية بعد إمام عاشور

الإعلامي أحمد شوبير
الإعلامي أحمد شوبير

أكد الإعلامي أحمد شوبير، اهتمام النادي الأهلي، بالتعاقد مع مصطفى فتحي، لاعب فريق بيراميدز المعار من التعاون السعودي.

وكان مصطفى فتحي انضم إلى بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية لمدة موسم على سبيل الإعارة قادما من التعاون السعودي، مع خيار الشراء.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي “مع شوبير” :" صفقة انتقال إمام عاشور تقترب من الأهلي بشدة بعد إعلان نادي ميتيلاند الدنماركي ضم النرويجي إيفر فوسوم لمدة مواسم، وهو يلعب في نفس مركز إمام عاشور".

وأضاف:" الأهلي مهتم بضم مصطفى فتحي هذا الصيف، كان هناك اهتماما قويا في الصيف الماضي أيضا لكن اللاعب انضم لبيراميدز على سبيل الإعارة".

وتابع:" بيراميدز يريد استمرار مصطفى فتحي في صفوفه، لكن يوجد اتفاق داخلي بين الأهلي وبيراميدز على عدم المزايدة بين الناديين في الصفقات، والعلاقة الإدارية بين الناديين أصبحت جيدة".

وواصل:" لو بيراميدز  يريد مصطفى فتحي بشكل نهائي واللاعب يرحب، أعتقد سيكون من نصيب بيراميدز".

وانضم  مصطفى فتحي إلى صفوف نادي التعاون السعودي، في شهر يناير 2022، قادما من نادي الزمالك.

ويحظى مصطفى فتحي بمكانة خاصة في قلوب جماهير نادي الزمالك، إذ لعب في صفوف القلعة البيضاء خلال الفترة من 2013 حتى 2022.

ولم يتضح حتى الآن موقف نادي الزمالك من إمكانية الدخول في سباق استعادة مصطفى فتحي في الميركاتو الصيفي المقبل.

الأهلى مصطفى فتحي شوبير بيراميدز الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فقد شعره ووزنه.. ظهور صادم لـ إيمان البحر درويش على فراش المرض

نقابة المهندسين تتحرك لإنقاذ إيمان البحر درويش بعد صورته الموجعة |تفاصيل مهمة

بعد صورته الصادمة.. نقابة الموسيقيين تسعى للتواصل مع أسرة إيمان البحر درويش

المالية: 39 شركة عالمية من رواد التجارة الإلكترونية سجلت في ضريبة القيمة المضافة

فرمان حاسم من كولر.. لاعب جديد يرحل عن الأهلي

بفرمان من كولر.. شوبير يعلن أول العائدين للنادي الأهلي

بسبب غرامة الزمالك.. خلاف جديد بين كهربا وإدارة الأهلي | تفاصيل

طريح الفراش.. ما طبيعة مرض الفنان إيمان البحر درويش وتفاصيل صورة صدمت الجميع

ترشيحاتنا

تحذير عاجل من طيران الرياض | تفاصيل

انتظام ثلاثي المنتخب الأولمبي في تدريبات الزمالك الجماعية

القارئ محمد صديق المنشاوي يثير غضب أهالي سوهاج بسبب لافتة| تفاصيل

موجة اعتقالات.. الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 5 فلسطينيين من الضفة الغربية

إصابة 21 شخصا في حادث تصادم سيارتين بأسوان

استقرار أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 11 يوليو 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريح الفراش.. ما طبيعة مرض الفنان إيمان البحر درويش وتفاصيل صورة صدمت الجميع

متفرحيش أوي.. متى يكون فقدان الوزن خطرا ؟

تناول أجنحة الدجاج وشاهد ماذا يحدث لجسمك؟

طريقة عمل البان كيك بأكثر من وصفة

فيديو

بعد استئصالها الرحم .. حورية فرغلي : عمري ما هبقى أم ومحدش بيسأل عليا

قولى متى.. سعد لمجرد يكشف عن برومو أغنيته مع نجمة هندية شهيرة

هل حسمها الأهلي؟|إمام عاشور يتصدر الترند بعد أنباء تعاقده مع نادٍ مصري

أمن قومي.. تحذير مصري من الذكاء الاصطناعي ومخاطر يسببها استخدامه الخاطئ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

اﻟﻤﺰﻳﺪ