زملكاوي جديد.. شوبير يكشف تحرك الأهلي لضم صفقة نارية بعد إمام عاشور

أكد الإعلامي أحمد شوبير، اهتمام النادي الأهلي، بالتعاقد مع مصطفى فتحي، لاعب فريق بيراميدز المعار من التعاون السعودي.

وكان مصطفى فتحي انضم إلى بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية لمدة موسم على سبيل الإعارة قادما من التعاون السعودي، مع خيار الشراء.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي “مع شوبير” :" صفقة انتقال إمام عاشور تقترب من الأهلي بشدة بعد إعلان نادي ميتيلاند الدنماركي ضم النرويجي إيفر فوسوم لمدة مواسم، وهو يلعب في نفس مركز إمام عاشور".

وأضاف:" الأهلي مهتم بضم مصطفى فتحي هذا الصيف، كان هناك اهتماما قويا في الصيف الماضي أيضا لكن اللاعب انضم لبيراميدز على سبيل الإعارة".

وتابع:" بيراميدز يريد استمرار مصطفى فتحي في صفوفه، لكن يوجد اتفاق داخلي بين الأهلي وبيراميدز على عدم المزايدة بين الناديين في الصفقات، والعلاقة الإدارية بين الناديين أصبحت جيدة".

وواصل:" لو بيراميدز يريد مصطفى فتحي بشكل نهائي واللاعب يرحب، أعتقد سيكون من نصيب بيراميدز".

وانضم مصطفى فتحي إلى صفوف نادي التعاون السعودي، في شهر يناير 2022، قادما من نادي الزمالك.

ويحظى مصطفى فتحي بمكانة خاصة في قلوب جماهير نادي الزمالك، إذ لعب في صفوف القلعة البيضاء خلال الفترة من 2013 حتى 2022.

ولم يتضح حتى الآن موقف نادي الزمالك من إمكانية الدخول في سباق استعادة مصطفى فتحي في الميركاتو الصيفي المقبل.