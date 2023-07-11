خبير: مصر حصلت على المركز الأول بالشرق الأوسط في الطاقة الشمسية والرياح والمياه

قال الدكتور سامح نعمان، خبير الطاقة المتجددة، إن مصر منذ عام 2014 بدأت على التوازي بين جميع أنواع الطاقة في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة لمواجهة التغيرات المناخية، مشيرا إلى أن الفرق بين الطاقة النظيفة والطاقة المتجددة.

وأضاف خبير الطاقة المتجددة، خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الاولي”، أن كل كيلو وات كهرباء مولدة من الفحم ينتج عنها أكثر من كيلو ثاني أكسيد كربون، وكل كيلو وات كهرباء من الغاز ينتج عنها 450 جرام ثاني أكسيد كربون، بينما توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية ينتج عنها 46 جرام من الكربون.

وتابع خبير الطاقة المتجددة، أن مصر حصلت على المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط في الطاقة الشمسية والرياح والمياه عام 2020.