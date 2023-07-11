تنسيق الجامعات2023.. فنون تطبيقية حلوان: لا توجد كورسات تدريبية معتمدة للتأهل لاختبارات القدرات

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ضمن أعمال الجدول الزمني لمكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد 2023، عن بدء مكتب التنسيق أعماله عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة المصرية مباشرة، وذلك من خلال القيام بتنظيم اختبارات القدرات 2023 لجميع الطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لها .

وكشفت وزارة التعليم العالي أن ذلك يأتي وفقاً لشروط وقواعد القبول التي تصدر من المجلس الأعلى للجامعات بشأن تنسيق القبول بالجامعات ٢٠٢٣ .

أوضحت الوزارة في إطار منظومة الحكومة الإلكترونية، وما نشهده من تحول رقمي في جميع المجالات والخدمات التي تقوم الدولة بتقديمها في جميع أجهزتها، حيث قامت وزارة التعليم العالي بإتاحة الفرصة أمام الطلاب من أجل تسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات 2023 إلكترونيًّا وذلك عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"

و يبحث طلاب الثانوية العامة قبل بدء اختبارات القدرات علي بعض الكورسات و البرامج ااتدريبية التي تؤهل للتقدم للاختبارات بتنسيق الجامعات ٢٠٢٣ .

وكشفت عميدة كلية الفنون التطبيقية أن الجامعة و الكلية لا تقدم أي كورس تدريبي للتأهل لاجتياز اختبار القدرات وأن هذه البرامج التدريبية غير موجودة حاليا وأن كل من يقول ذلك هو غير منتسب للجامعة ولا يمثلها وإنما هي مجرد مجهودات شخصية لا علاقة للجامعة بها وغير مسؤولة عنها.