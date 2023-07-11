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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تامر عاشور يهاجم عمرو مصطفى: "أنت استاذ كبير بس قلّيت في نَظر تلميذك"

صدى البلد

رد الفنان تامر عاشور على تصريحات الفنان عمرو مصطفى الأخيرة التى اتهمه فيها بسرقة إحدى الحانه.

وكتب تامر عاشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"رداً على عمرو مصطفى".. اغنية "الرك على النية" الحان عمرو مصطفى وفي اي حفله ومكان بقول كده والملحن اللي باعها لي "المُقتَبِس الحقيقي"، عمرو مصطفى مجبش سيرته نهائي مش عارف ازاي مع انه عارفه من ٨ سنين لما قفلنا الموضوع ده "انا وهو “ في مكالمتنا مباشرة”.

 

وأضاف تمر عاشور: "وبعدين انا مالي ده صِراع مُبدعين ويقدر ياخد حقه قانوني ويوقفها  محدش منعه أنا أداه على كلامه ده غير إن الاستعانة بعمرو مش صعبة واشتغلنا مع بعض اغنيه "انطق" -  كل الحكاية انه معرفش يجاوب على السؤال “الصناعة انهارت ازاي وانت عمود من عمدان الصناعة؟ السؤال اللي مش هتلاقي له إجابة مهما توّهت الناس اللي كلهم قالولك أنك مجاوبتش بمنتهى الوعي”.

وتابع: "انا الحقيقه  كنت مُنتظر إجابتك علشان اقولك الصناعة فيها كام عمود غيرك وكام مُطرب عمل تاريخ وعلامات من غيرك ومنهم انا وكام مُلحن وشاعر وموزع اشترك في نجاح مطربين واعلانات وتترات وكل حاجة حصلت عادي بدونك، أني احترمتك أو على حد قولك ان تامر وهو بيكلمني “كان واقف كدهو”  طبعا احترمك واقدّرك انت استاذ كبير بس قلّيت في نَظر تلميذك لما اتكلمت في التلفزيون عن ان فيه حد عموما احترمك وكأنه حدث جلل لأستاذ كبير زيك”.

واستطرد: "في النهاية انت مُلحن كبير مقاما وفنّا وإضافة لأي مُطرب غيري - هي الظروف حكمت كده ولا تاريخي فيه عمرو والعكس صحيح - ومش هفوت الفُرصهةدي إلا وأشكر كل الفنانين الكِبار المصريين المبدعين شعراء ملحنين موزعين اللي اتشرفت بالعمل معاهم على مدار ٢٠ سنة وحطوني في مكانة انا مكنتش احلم بيها وسط الجمهور العربي كله اللي بنحاول نقدمه ابداع حقيقي مهما زادت بنّا المناوشات الواردة التي لا تتخطى حاجز الأدب والصداقة والمحبة والود ولمصلحة نجاحنا واستمراريته بفضل الله ثُم فضلكم — اشكر اعظم فرقة موسيقية بشتغل معاها جوه وبره مصر اللي بيخلوني قادر على "التصدير الدائم والمختلف “ للفن المصري الرائع بحضوري كفرد من تلاميذ لأساتذة كبار حقيقيين ”.

واختتم :" واشكر "مَصر" حبيبتي فعلا بدون إدّعاء ولا مُزايده ولا حتى اغاني - جمهورها اللي على كل الاذواق اللي بيسمعوا كل حاجة وكل لون وكل خَبط ورزع وفي الآخر ياخدوا الحلو ويعيش معاهم ويصدروه - ويرموا الوحش وباب النجاح لأي فنان عربي  —اشكر بلدي السعودية وجمهورها اللي ضاف لتاريخي واسمي وتشكيل كيان محترم لحفلات عالمية حرفيا ومش من مرة واحدة بدأت هناك خطوات ومجهود وتعب ومُساندة وهكذا.. إلى أن تمت النجاحات الكبيرة الحمد لله ومنها الى كل الدول العربيه اللي اعشق جماهيرهم وحبهم للفن المصري عموما الموضوع كبير قوي يا استاذ عمرو تيجي حضرتك يا استاذ في الآخر تقول عليا اني مثل حي لإستباحة جُمل لحنيه لناس عايشة بالباطل وعايز بعيونك الحلوة دي تشوف خير في الصناعة".

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