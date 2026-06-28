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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حبس طرفي مشاجرة مساكن العبور ببورفؤاد 4 أيام على ذمة التحقيقات

حبس طرفي مشاجرة مساكن العبور ببورفؤاد 4 أيام على ذمة التحقيقات
حبس طرفي مشاجرة مساكن العبور ببورفؤاد 4 أيام على ذمة التحقيقات
محمد الغزاوى

قررت جهات التحقيق بمحافظة بورسعيد حبس طرفي المشاجرة التي شهدتها منطقة مساكن العبور بمدينة بورفؤاد، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك على خلفية الاشتباكات التي استخدمت خلالها الشوم والأسلحة البيضاء.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من السيطرة على المشاجرة وضبط جميع أطرافها، عقب تداول مقطع فيديو عبر إحدى الصفحات الشخصية ظهرت خلاله فتاة تستغيث، مؤكدة تعرض أسرتها للاعتداء داخل منزلها.

حبس طرفي مشاجرة مساكن العبور ببورفؤاد 4 أيام على ذمة التحقيقات

وكشفت التحريات أن الواقعة اندلعت بسبب خلافات بين جارين، قبل أن تتطور إلى مشاجرة شارك فيها عدد من أقارب الطرفين، واستخدمت خلالها الشوم والأسلحة البيضاء.

وتمكنت قوات الأمن من فرض السيطرة على الموقف، وضبط جميع المتهمين، والتحفظ على الأسلحة المستخدمة في الواقعة، فيما باشرت جهات التحقيق استجواب المتهمين وسماع أقوال الأطراف والشهود.

وأصدرت جهات التحقيق قرارها بحبس جميع أطراف المشاجرة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع استمرار استكمال الإجراءات القانونية لكشف جميع ملابسات الواقعة.

بورسعيد محافظة بورسعيد مدينة بورفؤاد حوادث بورسعيد

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