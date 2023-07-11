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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فيفا يدشن برنامج فورورد 3 في ورشة عمل بدبي للاتحادات الأعضاء في أسيا

صدى البلد

عقد الاتحاد الدولي لكرة القدم ورشة عمل مع إطلاق النسخة الجديدة لبرنامج فورورد 3 لممثلين عن إتحاد الكرة بدول أسيا في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة 
ويُتيح برنامج FIFA Forward إعادة توزيع المداخيل على جميع اتحاداته بهدف المساهمة في تطوير كرة القدم، علماً أن النسخة الثالثة والأخيرة، التي تحمل اسم FIFA Forward 3.0، قد تم إطلاقها مطلع هذا العام.


ويهتم البرنامج منذ عام 2016 بتقديم الدعم للاتحادات الوطنية الـ211 الأعضاء بالفيفا، وقد حقق نجاحاً منقطع النظير في النسختين السابقتين، حيث تم تخصيص أكثر من 2.8 مليار دولار أمريكي لإطلاق وتنفيذ مجموعة من الخطط والمشاريع.
وستنتهي الدورة الحالية عام 2026، إذ ستشهد زيادة هائلة في الميزانية برفع حجم الاستثمارات بنسبة تناهز 30%، على أن تتضمن محوراً بالغ الأهمية يتجلى في دعم هدف الفيفا المتمثل في انخراط 60 مليون لاعبة في ممارسة كرة القدم بمختلف أنحاء العالم.


وتطرقت ورشة العمل التي اقيمت في دبي عدد من المحاور المهمة الأخري مثل كرة القدم للسيدات وبرامج التطوير والحوكمة المالية والامتثال ومبادئ الحوكمة الرشيدة.


وقال شينشو نوربو عضو اللجنة التنفيذية في اتحاد بوتان لكرة القدم، إن ورشة العمل لم تكن ذات طابع تعليمي فحسب، بل أتاحت للاتحادات الوطنية الأعضاء الفرصة لتبادل الأفكار والخبرات فيما بينها، وأضاف أن اتحاد بوتان لكرة القدم يعتمد بشكل كبير على الفيفا والدعم الذي يوفره لتطوير كرة القدم في بلدنا؛ ذلك أن استثماراتنا في البنية التحتية من خلال برنامج FIFA Forward ساعدتنا في تحقيق نتائج ملموسة في الآونة الأخيرة بما يؤكد أن كرة القدم في بوتان تسير على الطريق الصحيح."


وأوضح:"يتيح لنا حضور ورشة العمل هذه فرصة للتفاعل وإطلاع الاتحادات الأعضاء الأخرى على معطيات تتعلق بما نحن بصدد إنجازه في بلدنا، كما يُمكننا الاستفادة من تجارب بعضنا بعضاً واستغلال الأمور الإيجابية لدعم اللاعبين والمدربين والحكام على المستوى المحلي، فهذه الفرصة لن تفيد اتحادات جنوب آسيا فحسب، بل ستعود بالنفع أيضاً على المناطق المجاورة، مثل آسيا الوسطى."


من جهته، أكد علييت مورسالييف، مستشار رئيس قسم التطوير الاستراتيجي في اتحاد قرغيزستان لكرة القدم، أن برنامج FIFA Forward يُعد مصدراً بالغ الأهمية من مصادر التمويل للنهوض بكرة القدم في بلاده.
وقالت :"في جمهورية قيرغيزستان، أتاح لنا برنامج FIFA Forward إمكانية الاستثمار في البنية التحتية لكرة القدم بطريقة منظَّمة بما يتماشى مع مقتضيات عقد الأهداف المتفق عليها الذي يوقعه الفيفا مع اتحاداته الوطنية الأعضاء لتقديم دعم مصمَّم خصيصاً لكل اتحاد من الاتحادات. إننا نعتمد بشكل كبير على الفيفا لإعداد ميزانياتنا، وهذه حقيقة لا يمكن إنكارها، لذا فإن ورشة العمل هذه تمثل منصة مهمة جداً بالنسبة لنا من أجل التعرف على تفاصيل الدورة الجديدة (للبرنامج)."

الإتحاد الدولي لكرة القدم ورشة اتحاد الكرة الامارات العربيه المتحده بالفيفا مليار دولار أمريكي

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