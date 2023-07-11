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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزيرة التضامن تستقبل سفيرة البحرين لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين

وزيرة التضامن وسفيرة
وزيرة التضامن وسفيرة البحرين

استقبلت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل، سفيرة مملكة البحرين المعينة لدى جمهورية مصر العربية المندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية، لبحث سبل تعزيز التعاون والاستفادة من الخبرات المشتركة فيما يخص برامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي في كل من البلدين الشقيقين.

وخلال اللقاء، هنأت القباج، السفيرة فوزية بنت عبدالله زينل على الثقة الملكية بتعيينها سفيرة لمملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية، متمنيةً لها النجاح والتوفيق في أداء مهام عملها الجديد، وللعلاقات الثنائية المزيد من التطور والنماء لما فيه خير وصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

من جانبها، استعرضت السفيرة فوزية بنت عبدالله زينل، جهود مملكة البحرين الرائدة في مجالات التمكين الاقتصادي وبرامج الدعم وشبكة الحماية الاجتماعية التي كفلتها للمواطنين البحرينيين، في ضوء توجيهات ودعم  ورعاية الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، والمتابعة الحثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وأشادت السفيرة، بما تقدمه جمهورية مصر العربية من برامج وخدمات لفئات المجتمع المختلفة، في مجال الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، وحرص الحكومة على مد مظلة الأمان الاجتماعي لتشمل كافة الفئات الأولى بالرعاية، بما يشمل برامج حماية المرأة والطفل.

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الدول العربية برامج الحماية الاجتماعية جامعة الدول العربية جمهورية مصر العربية سفيرة مملكة البحرين شبكة الحماية الاجتماعية فوزية بنت عبدالله زينل

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