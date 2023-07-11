الأصعب بعد الكيمياء.. آراء طلاب الثانوية العامة في امتحان الديناميكا| فيديو

أعرب طلاب الثانوية العامة عن صعوبة امتحان الديناميكا اليوم، ورصدت عدسة “صدى البلد” آراء الطلاب في امتحان الديناميكا من أمام إحدى المدارس بشبرا مصر.

وقال أحد طلاب الثانوية العامة، إن امتحان الديناميكا جاء في مستوي متوسط بنسبة 85٪؜، وكان يوجد بعض الأسئلة الصعبة التي تحتاج إلي وقت عند الحل.

وتابع طالب آخر، أن امتحان الديناميكا جاء صعبًا للغاية، وتعد الأسئلة المقالية سهلة نسبيًا بالمقارنة مع باقي أسئلة الامتحان.

وأضاف الطالب خالد صبحي، أنه يوجد شكوي عامة من امتحان الديناميكا، ويعتبر من أصعب امتحانات الثانوية العامة لهذا العام عقب مادة الكيمياء.

وطالب أحد طلاب الثانوية العامة، بزيادة وقت الامتحان للدفعات القادمة، خاصة للشعبة العلمي رياضة، والتي تحتاج لوقت أطول لحل المسائل.