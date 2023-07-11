السيسي يهنئ رئيس مالاوى بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة إلى الرئيس الدكتور لازاروس ماكارثى تشاكويرا رئيس جمهورية مالاوى، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.

وأوفد الرئيس السيسى، حسام زعتر الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية مالاوى بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.

ذكرى عيد التحرير في رواندا

كما بعث رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة مماثلة إلى الرئيس بول كاجامي رئيس جمهورية رواندا؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى عيد التحرير، وأوفد عبد العزيز الشريف الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية رواندا بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.