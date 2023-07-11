عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السيسي يهنئ رئيس مالاوى بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة إلى الرئيس الدكتور لازاروس ماكارثى تشاكويرا رئيس جمهورية مالاوى، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.

وأوفد الرئيس السيسى، حسام زعتر الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية مالاوى بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.

ذكرى عيد التحرير في رواندا

كما بعث رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة مماثلة إلى الرئيس بول كاجامي رئيس جمهورية رواندا؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى عيد التحرير، وأوفد عبد العزيز الشريف الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية رواندا بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.

السيسي لازاروس ماكارثى رئيس جمهورية مالاوى يوم الاستقلال الرئيس السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نجم الأهلي يغادر المعسكر بعد وفاة والده وشكوك حول مشاركته أمام الزمالك

تراجع تاريخي في أسعار الذهب .. وعيار 21 الآن يسجل هذا الثمن

شوبير يوجه صدمة لعشاق الأهلي قبل مواجهة الزمالك

لاعب مفاجأة يقترب من تشكيل الأهلي الأساسي أمام الزمالك

أكرم توفيق يفجر مفاجأة بشأن موعد الإعلان عن صفقات الأهلي بشكل رسمي

رسميا.. الفيفا يرفع الإيقاف عن ديانج ويمنحه فرصة المشاركة بمباراة الأهلي والزمالك

هل يؤثر على القمة 126.. الأهلي يتلقى قرارا صادما من لجنة الانضباط

السودان تنزف.. آبي أحمد يقدم الشكر لـ الرئيس السيسي

ترشيحاتنا

السمدوني: إلغاء إعفاءات جهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية يحقق المساواة مع القطاع الخاص

استشاري: اللايف كوتش مهنة غير مرخصة وليس لها علاقة بالطب النفسي

فسق وفجور وحبس وغرامة.. إعرف عقوبات سلمى الشيمي بسبب الفيديوهات العارية

روح أسرة الخماسي الحديث تتجلى في إنجاز جديد ببطولة العالم للشباب بالإسكندرية

الاحترام الكامل لوحدة البلاد.. السيسي يوجه رسائل عاجلة في ختام قمة دول الجوار السوداني

وقف القتال ووحدة السودان.. 4 رسائل في قمة دول الجوار ووضع آليات لحل الأزمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عشبة غير متوقعة تقوي الذاكرة وتحارب الالتهابات .. اكتشفها

بعد انفصالهما للمرة الثانية.. 10 صور صادمة جمعت نسرين طافش وزوجها

هل يؤثر على القمة 126.. الأهلي يتلقى قرارا صادما من لجنة الانضباط

سر الاهتمام بالمظهر عبر العصور.. لن تتوقع ماذا اكتشف علماء الآثار

فيديو

كولر في ورطة.. الأهلى يتلقى صدمة قبل اللقاء والموعد الحقيقي لفتح المدرجات

مفاجأة في سعر الدولار.. والذهب يعود للصعود| ماذا يحدث؟

إمام عاشور.. شوبير يفجر مفاجأة وميدو يكشف التفاصيل| فيديوجراف

تعنيف وقسوة .. فيديو مسرب في حضانة للصغار يهز لبنان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 500 يوم على النزاع الروسي الأوكراني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ