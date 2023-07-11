الكاف يعلن موعد قرعة تصفيات كأس العالم 2026

كشف الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" عن موعد إجراء قرعة التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.



وقال كاف، فى بيان له اليوم الثلاثاء: "تُجرى القرعة الرسمية لتصفيات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 FIFA يوم الخميس 13 يوليو فى أبيدجان ، كوت ديفوار.



وأضاف :"سيكون السحب مباشرًا على منصات كاف، وسيتم تقسيم الاتحادات الأعضاء إلى 9 مجموعات، على أن يتأهل الفائزون من كل مجموعة تلقائيًا إلى كأس العالم".



وأعلن فيفا زيادة عدد المنتخبات الأفريقية المشاركة في مونديال 2026 لـ 9 منتخبات، بجانب منتخب آخر يخوض الملحق، وستقام القرعة في كوت ديفوار بمشاركة 54 منتخبًا، أي جميع المنتخبات الأفريقية.



