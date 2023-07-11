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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإعلام الجزائري يسلط الضوء على المحادثات الهاتفية بين الرئيسين السيسي وتبون ولقائهما المرتقب

صدى البلد

 سلطت مختلف وسائل الإعلام الجزائرية، اليوم /الثلاثاء/، الضوء على المحادثات الهاتفية التي دارت بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون مساء أمس، واتفاقهما على لقاء مرتقب بينهما.
وأورد التلفزيون الجزائري الرسمي وقناة "الجزائر 24" الدولية الرسمية في مستهل نشراتهما الإخبارية بيان الرئاسة الجزائرية، والذي جاء نصه: "أجرى الرئيس الجزائري مكالمة هاتفية مع أخيه رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة عبد الفتاح السيسي، تبادلا فيها الآراء حول مسائل تهم البلدين الشقيقين، واتفقا على لقاء يجمعهما".
كما سلطت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية الضوء على مناقشة الرئيسين المصري والجزائري للقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا الآراء بينهما حول مسائل تهم "البلدين الشقيقين".
وتصدر عنوان: "الرئيس الجزائري يتحادث هاتفيا مع الرئيس المصري"، العدد الصادر اليوم لصحيفة "المجاهد"، وهي من أقدم وأعرق الصحف الجزائرية والناطقة باللغة الفرنسية، وتناولت المحادثات بين الرئيسين حول المسائل التي تهم البلدين الشقيقين، واتفاقهما على لقاء يجمع بينهما قريبا.
وتحت عنوان: "لقاء مرتقب بين الرئيس تبون والرئيس المصري"، ونقلت مواقع "سبق برس" و"دزاير تيوب" و"المصدر" و"أوراس" الجزائرية الإخبارية خبر اتفاق الرئيسين المصري والجزائري على لقاء يجمعهما قريبا، فيما بثت قناتا "الشروق" و"النهار" خبر المحادثات الثنائية بين الرئيس المصري والرئيس الجزائري حول المسائل والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

ف ط م

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