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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وقع للأهلي منذ 4 أيام.. ميدو يكشف تفاصيل مكالمته مع إمام عاشور

صدى البلد

كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو نجم الزمالك والمنتخب السابق عن تفاصيل عودة إمام عاشور نجم ميتدلاند الدنماركي للدوري المصري خلال فترة الانتقالات الصيفية

وأكد ميدو في فيديو بثه عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك ” أن إمام عاشور نجم الزمالك الأسبق تحدث معه عبر الهاتف وأكد له رغبته في العودة للزمالك مرة أخرى ولكن ميدو طلب منه إخطار فريقه الدنماركي برغبته في العودة للزمالك حتي يتقدم النادي يعرض رسمي له .

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وأضاف ميدو أن إمام عاشور أكد له صعوبه القيام بهذا الأمر خاصة وأن هناك عرض ضخم من الأهلي وبيراميدز بالإضافه لأندية أوروبية أخرى.

وتابع ميدو أنه أكد لإمام عاشور أنه يتمني له التوفيق في خطوته المقبلة بعدما علم أن أمام عاشور وقع بالفعل منذ ٤ أيام للأهلي وصفقة انضمامه محسومة. 

وأكمل ميدو أنه فوجىء أن أمام عاشور يتحدث مع مسؤولي الزمالك لعودته للفريق بالاضافة للتحدث مع مسؤولي بيراميدز في الوقت ذاته. 

 

واضاف أن إمام عاشور يرغب في أن يشعر أن جميع الفرق تسعي لضمه مشددا على أن الزمالك ناد عريق ولن يخوض هذه المزايدة علي اللاعب .

 

وتابع أن الأولوية للزمالك هي التعاقد مع لاعبين صغار السن وفقا لمتطلبات أوسوريو المدير الفني للفريق.

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