البنتاجون: ملتزمون بالتحليق حيثما يسمح القانون الدولي

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية ( البنتاجون) التزام الولايات المتحدة بالتحليق فوق أي مكان يسمح به القانون الدولي، وذلك ردا على تهديدات كوريا الشمالية بإسقاط طائرات استطلاع أمريكية بمزاعم أنها تمارس التجسس وتنتهج مجالها الجوي .

وقالت نائبة المتحدث باسم البنتاجون صابرينا سينج ـ حسبما أفادت قناة (الحرة) الإخبارية الأمريكية اليوم (الثلاثاء) ـ إن "واشنطن ملتزمة بالتحليق و الابحار الآمن والمسؤول في أي مكان يسمح به القانون الدولي"، مؤكدة أن المزاعم بيونج يانج تبقى حتى الآن مجرد اتهامات فقط.

من جانبه ، حث المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر كوريا الشمالية على الامتناع عن كافة الإجراءات التصعيدية ضد بلاده، مكررا الدعوة لها إلى الانخراط في دبلوماسية جادة ومستدامة.

وكانت كوريا الشمالية اتهمت أمس /الإثنين/ طائرة تجسس أمريكية بانتهاك مجالها الجوي، وهددت بإسقاط أي طائرات تجسس أمريكية تدخل أراضيها.

ومن جهتها، نفت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية مزاعم بيونج يانج بتوغل طائرة تجسس أمريكية في مجالها الجوي، ووصفتها بأنها "غير صحيحة".

