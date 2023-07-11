هام للصحفيين.. فتح باب الاشتراك بعضوية النادي الأهلي |الشروط والأوراق

قال الكاتب الصحفي محمد يحيى يوسف، وكيل نقابة الصحفيين والمشرف على لجنة الخدمات والتكنولوجيا، إنه تم التواصل مع مجلس إدارة النادي الأهلي، لتسهيل حصول الصحفيين على عضويات جديدة في فرعي التجمع الخامس والشيخ زايد.

وأشار يحيى إلى أن نظام السداد سيكون مريحا وبفائدة مالية بسيطة وبمقدم مالي 25 أو 30 % بدلا من سداد 50% مقدما ويتم تقسيط باقي المبلغ، وذلك على أن يكون التقديم للعضوية وسداد المقدم المالى خلال شهر من تاريخه يبدأ من اليوم وينتهى فى 10 أغسطس القادم، وذلك بعد الحصول على استثناء وفترة سماح لمدة شهر قبل زيادة سعر العضوية بقيمة 100 ألف جنيه إضافية على الأسعار المعلنة.

وجاءت التفاصيل كالتالي:

هذا العرض سارٍ حتى 10 أغسطس 2023.

قيمة الاشتراك بعد 2023/8/10 سترتفع من 285 ألف جنيه "كاش" إلى 385 ألف جنيه.

إنهاء جميع الإجراءات بالنادي الأهلي بالجزيرة أو فرع التجمع الخامس.

الأوراق المطلوبة

وجاءت الأوراق المطلوبة كالتالي:

صورة كارنيه النقابة + البطاقة الشخصية.

قسيمة الزواج.

صورة بطاقة الزوجة.

أصل المؤهل الدراسي للعضو وزوجته.

أصل شهادات ميلاد الأبناء مميكنة كمبيوتر.

خطاب من نقابة الصحفيين موجه إلى النادي الأهلي.

عدد 2 صورة شخصية لكل فرد بالأسرة.

مبلغ مقدم العضوية (حسب العرض المختار).

شيكات بنكية بقيمة المبلغ المتبقي.

ولفت يحيى إلى أن مواعيد العمل بمكتب اشتراكات النادي الأهلي يوميا طوال أيام الأسبوع من 9 صباحا إلى 3 مساء.

الشروط