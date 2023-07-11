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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بلينكن: أوكرانيا لا يمكن أن تصبح عضوا بـ الناتو في خضم الحرب

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، إن أوكرانيا لا يمكن أن تصبح عضوا في حلف شمال الأطلسي "الناتو" في خضم الحرب.

وفي ضوء انعقاد قمة حلف الناتو في ليتوانيا، أضاف بلينكن أن أوكرانيا أحرزت تقدما بشأن عضوية حلف الناتو لكن يتعين عليها القيام بالمزيد كإصلاحات في الجيش والديمقراطية.

وأشار وزير الخارجية الأمريكي، إلى أن قمة الناتو ستقدم دعما سياسيا وعمليا قويا لـ أوكرانيا ومزيدا من التقدم نحو عضوية الحلف.

كما أوضح وزير الخارجية الأمريكي، أن انضمام السويد وفنلندا لـ حلف الناتو يبعث رسالة لـ روسيا مفادها أن الحلف أقوى وأكثر اتحاداً من أي وقت مضى.

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وفي وقت سابق من اليوم، أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية نقلا عن البيت الأبيض، أنه من غير المحتمل حصول أوكرانيا على عضوية حلف شمال الأطلسي "الناتو" قريباً.

وقالت "سي إن إن" عن البيت الأبيض أن ما يمكن تقديمه لأوكرانيا حاليا هو دعمها عسكريا حتى تنتصر.

وأضاف البيت الأبيض أنه ينظر في دعم أوكرانيا بما يلزم للدفاع عن نفسها على المدى الطويل.

وأضافت سي إن إن عن البيت الأبيض أن أوكرانيا لها مستقبل في حلف الناتو.

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