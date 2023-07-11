رئيس الوزراء: برنامج الطروحات ليس له علاقة بصندوق النقد الدولي

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الطروحات برنامج مصري، موضحاً أن هذا تم إعلانه في وثيقة ملكية الدولة.

وأوضح رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي اليو مأن الدولة تدخلت في عدد من المشروعات لخلق فرص عمل لمواجهة البطالة والتي وصلت فيما قبل إلى ١٣٪؜، مشيرا إلى أنه بعد تدخل الدولة أصبح مؤشر البطالة ٧٪؜ .

وأضاف مدبولي أن برنامج الطروحات ليس له علاقة بصندوق النقد الدولي مشيرا إلى أن ما تقوم به الدولة هو دعم للقطاع الخاص المحلي والأجنبي.

وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة مستمرة في تنفيذ برنامج الطروحات وتخريج الدولة من عدد من المشروعات.