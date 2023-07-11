مصطفى مدبولي: قرارات تأجيل المشروعات لا ينطبق على حياة كريمة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن تراجع في معدلات البطالة رغم الأزمة العالمية، مضيفا أن مصر وقعت عقودا بقيمة 1.9 مليار دولار من عمليات التخارج مع الشركات الأجنبية.

وأضاف مصطفى مدبولي، في كلمة له في مؤتمر صحفي في ختام الاجتماع الأسبوعي للحكومة، مذاع عبر قناة اكسترا نيوز، مساء اليوم الثلاثاء، أن القطاع الخاص قادر على الاستثمار ولديه الإمكانيات المادية والثقة، لافتا إلى أن قرارات تأجيل كل المشروعات لا ينطبق على مشروع حياة كريمة.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن مشروع حياة كريمة يهم 60% من المصريين.

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن مدبولي نهدف في المرحلة الحالية إلى دعم القطاع الخاص، مضيفاً أن نهدف في المرحلة الحالية إلى دعم القطاع الخاص.