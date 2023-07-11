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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ملايين الدولارات.. مدبولي: استثمارات القطاع الخاص رسالة ثقة في قوة الاقتصاد

مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي

أكد مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن  الدولة تتحرك في ملف التخارج من العديد من الشركات والمشروعات.

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وقال مصطفى مدبولي في كلمته خلال مؤتمر صجفي لمجلس الوزراء في ختام الاجتماع الأسبوعي للحكومة،  إن القطاع الخاص المصري الوطني هو من يستثمر في الشركات والمشروعات التي تتخارج منها الدولة".

 وأضاف مصطفى مدبولي:"  استثمارات القطاع الخاص الوطني رسالة ثقة بأن المستثمر المصري مطمئن أن  الدولة اقتصادها قوي".

وتابع مصطفى مدبولي:"   القطاع الخاص يستثمر مئات الملايين من الدولارات في مشروعات مستقبلية"، والقطاع الخاص المصري نفسه مطمئن للوضع الاقتصادي الخاص بنا".

وأضاف مدبولي  أنه تم إنشاء وحدة للإشراف على برنامج الطروحات بالتعاون مع جميع مؤسسات الدولة والصندوق السيادي، لافتا إلى أنه تم التعاقد مع مؤسسة دولية لتكون استشاري ومسوق لعملية الطروحات.

 

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