رئيس الوزراء: الدولة تخارجت من مشروعات بـ 1.9 مليار دولار..ودفعة جديدة قريبا

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تخارجت من عدد من المشروعات بقيمة ١.٩ مليار دولار حتي الآن.

موضحاً أنه في الفترة المقبلة سوف يتم الإعلان عن تخارج عدد من المشروعات الأخرى بقيمة بمليار دولار.

وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي له أنه تم إنشاء وحدة للإشراف على برنامج الطروحات بالتعاون مع جميع مؤسسات الدولة والصندوق السيادي، لافتا أنه تم التعاقد مع مؤسسة دولية لتكون استشاري ومسوق لعملية الطروحات.

وأوضح أن الدولة تعمل علي دعم قطاع السياحة وتجاوزنا 7 ملايين سائح ونستهدف 15 مليونا بحلول 2027.