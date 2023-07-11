مدبولي : نستهدف الوصول لـ 15 مليون سائح بنهاية عام 2023

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، "نتعاون مع القطاع الخاص والصناديق الاستثمارية للوصول للإطار الإقليمي، من أجل زيادة نسبة الصادرات المصرية.

وقال مدبولي، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر صحفي، من العاصمة الإدارية الجديدة، أنه نهتم بزيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبي، إضافة إلى العمل على دعم القطاع السياحي.

وتابع رئيس مجلس الوزراء، تجاوزنا العام الماضي وجود 7 مليون سائح، مؤكدا أنه نستهدف الوصول لـ 15 مليون سائح بنهاية عام 2023.

تدفقات الإستثمار

وأشار مصطفى مدبولي إلى أن مصر تحتل المركز الأول في تدفقات الإستثمار في شمال افريقيا.