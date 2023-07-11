%94.. محمد معيط: نستهدف النزول بنسبة الدين في العام المالي الجديد

أكد محمد معيط وزير المالية، أنه على مدار 4 سنوات قيمة خدمة الدين تتراوح بين 550 مليار جنيه و 585 مليار جنيه .

وقال محمد معيط في كلمته في مؤتمر صجفي لمجلس الوزراء في ختام الاجتماع الأسبوعي للحكومة،: "سعر الصرف وسعر الفائدة تركا آثارهم على معدلات خدمة الدين".

وأضاف محمد معيط: "استقرار سعر الفائدة والصرف يعني استقرار قيمة فوائد الدين ويمكن أن نجد انخفاضا إذا انخفضت أسعار الفائدة".

وتابع محمد معيط: "نسبة الدين حوالي 97% بزيادة أو أقل 1%، ونستهدف أن تنخفض نسبة الدين لت 94% في العامل المالي الجديد".

وأكمل محمد معيط: "نعمل على تحسين الإيرادات وبذلنا مجهودات في العديد من الإصلاحات داخل الدولة، وإصلاحات الميكنة رفعت كفاءة التحصيل لمزيد من الإيرادات".

ولفت محمد معيط: في محور إيرادات الدولة لدينا قناة السويس والسياحة والصادرات وتحويلات المصريين وعوائد الطروحات، وعلى جانب الإنفاق نعمل على ترشيد الإنفاق في العديد من المشروعات".