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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

%94.. محمد معيط: نستهدف النزول بنسبة الدين في العام المالي الجديد

محمد معيط
محمد معيط

أكد  محمد معيط وزير المالية، أنه على مدار 4 سنوات  قيمة خدمة الدين تتراوح بين 550 مليار جنيه و 585 مليار جنيه .

 

معيط: لدينا القدرة على التحكم في المالية العامة رغم الصدمات العالمية

وزير المالية: إيرادات العام الحالي وصلت إلى1501 مليار جنيه بمعدل نمو 11.5%

وقال محمد معيط في كلمته في مؤتمر صجفي لمجلس الوزراء في ختام الاجتماع الأسبوعي للحكومة،: "سعر الصرف وسعر الفائدة تركا آثارهم على معدلات خدمة الدين".

 

 وأضاف محمد معيط: "استقرار سعر الفائدة والصرف يعني استقرار قيمة فوائد الدين ويمكن أن نجد انخفاضا إذا انخفضت أسعار الفائدة".

 

وتابع محمد معيط: "نسبة الدين  حوالي 97% بزيادة أو أقل 1%، ونستهدف أن تنخفض نسبة الدين لت 94% في العامل المالي الجديد".

 

وأكمل محمد معيط: "نعمل على تحسين الإيرادات وبذلنا مجهودات في العديد من الإصلاحات داخل الدولة، وإصلاحات الميكنة رفعت كفاءة التحصيل لمزيد من الإيرادات".

 

ولفت محمد معيط: في محور إيرادات الدولة لدينا قناة السويس والسياحة والصادرات وتحويلات المصريين وعوائد الطروحات، وعلى جانب الإنفاق نعمل على ترشيد الإنفاق في العديد من المشروعات".

المالية وزير المالية خدمة الدين الدين اخبار التوك شو

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%94.. محمد معيط: نستهدف النزول بنسبة الدين في العام المالي الجديد

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