فرمان من كولر.. عودة نجم الأهلي المعار لصفوف المارد الأحمر.. من هو؟

أكد ماهر همام نجم النادي الاهلي السابق، عودة صلاح محسن مهاجم النادي الأهلي المعار لفريق سيراميكا كليوباترا، لصفوف القلعة الحمراء في الموسم المقبل.

وكتب ماهر همام عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: " صلاح محسن يعود إلى الأهلي من جديد بأمر من مارسيل كولر"

وتوج النادي الأهلي بلقب الدوري رسميا مستفيدا من خسارة ملاحقه المباشر بيراميدز أمام مضيفه سيراميكا كليوباترا 1 /2 في المرحلة الثالثة والثلاثين.

ويتصدر الأهلي جدول الترتيب برصيد 75 نقطة من 29 مباراة متفوقا بثمان نقاط عن أقرب ملاحقيه بيراميدز الذي خاض 32 مباراة.

وقبل خمس جولات من نهاية مشواره في الموسم الحالي حصد الأهلي اللقب للمرة الـ43 في تاريخه والأولى له منذ موسم 2019 /2020.

ومن المنتظر أن يحتفل الأهلي بلقبه الـ43 أمام الزمالك، عندما يلتقي الطرفان الخميس المقبل في قمة تجمعهما على ملعب استاد القاهرة.