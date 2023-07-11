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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تشيلسي الإنجليزي يستهدف ضم نجم منتخب مصر الأوليمبي

منتخب مصر الأولمبي
منتخب مصر الأولمبي

أكدت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، أن نادي تشيلسي الإنجليزي، مهتم بالتعاقد مع إبراهيم عادل قائد المنتخب الأوليمبي ولاعب فريق بيراميدز.

وبحسب شبكة “90 min” البريطانية، فإن تشيلسي هو أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز التي تراقب إبراهيم عادل وترغب في ضمه في الميركاتو الصيفي الحالي.

وأوضح التقرير أن اللوائح المعدلة في الدوري الإنجليزي المتعلقة بنظام تصريح العمل والذي يشترط نسبة مشاركة اللاعب مع المنتخب الوطني إذا كان من خارج القارة الأوروبية، سيسهل عملية التعاقد مع إبراهيم عادل لأي من الفرق الراغبة بضمه.

وكانت تقارير قد أكدت بأن محمد صلاح لاعب ليفربول أوصى ناديه بالتعاقد مع إبراهيم عادل.

وفاز عادل بجائزة أفضل لاعب في أمم أفريقيا تحت 23 عامًا.

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