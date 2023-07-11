وزيرة التخطيط: تطوير الفنادق لنصل إلى 30 مليون سائح

قالت الدكتورة هالة حلمي السعيد وزيرة التخطيط والتنمية، إنه يتم رفع كفاءة وتطوير عدد من الفنادق وهذا ينعكس بشكل إيجابي على اجتذاب زيادة أعداد السائحين وزيادة فئات أعلى من السائحين واستقطاب فئات أعلى من السائحين، وهذا يزيد من الدخل السياحي وفقا للمستهدفات التي وضعتها الحكومة المصرية لكي نصل إلى 30 مليون سائح.

وأكدت هالة السعيد، أن الطرح الثاني هو طرح حصص يوجد به 3 شركات وهم شركة ايديتكو، وشركة الحفر المصرية، وشركة إيلاب، وهذا الطرح قيمته 800 مليون دولار واستحوذ على هذا الطرح شركة أبو ظبي التنموية القابضة، والطرح الثالث هو تقارب إحد المستثمرين في القطاع الخاص المصري كان يرغب في الحصول على أي مساهمات الدولة فتم تكليف بنك الإستثمار القومي في إطار طرح العام لـ 8 جهات وطرح شراكة مفتتة علل مجموعة كبيرة من المؤسسات العامة، والقطاع الخاص يهدف دائما لتطوير أستثمارته.