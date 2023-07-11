مفاجأة.. الأهلي يتواصل مع التعاون السعودي لضم مصطفى فتحي

أكدت قناة الكأس القطرية، أن النادي الأهلي، تقدم رسميًا بعرضًا لنادي التعاون السعودي، للتعاقد مع مصطفى فتحي لاعب الفريق المعار حاليًا لنادي بيراميدز، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكتب احمد حسن كابتن منتخب مصر السابق عبر حسابه على فيسبوك، قنوات الكاس القطرية الأهلي المصري تواصل مع التعاون للتعاقد مع مصطفى فتحي.. وناديه يطلب مليون و400 ألف دولار، وذلك لتدعيم صفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفي الجاري.



ويسعى النادي الأهلي إلى التعاقد مع مصطفى فتحي جناح فريق التعاون السعودي، والذي انتهت فترة إعارته إلى بيراميدز، بنهاية شهر يونيو المنقضي.