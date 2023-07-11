أبرزها تشيلسي.. نجم بيراميدز على رادار الأندية الإنجليزية

أكد أحمد حسن كابتن منتخب مصر السابق، أن عددا من الأندية الإنجليزية، مهتمة بالتعاقد مع إبراهيم عادل قائد المنتخب الأوليمبي ولاعب فريق بيراميدز.

وكتب حسن عبر حسابه على فيسبوك "تشيلسي ونيوكاسل وبرايتون وبرنتفورد وأستون فيلا ووست هام وبيرنلي وساوثامبتون أبدوا اهتماما بـ إبراهيم عادل لاعب بيراميدز وقائد منتخب مصر الأولمبي، اللاعب يجذب أيضا اهتمام عدة فرق فرنسية وإسبانية وألمانية.

وحصل لاعب بيراميدز على جائزة أفضل لاعب في بطولة أمم إفريقيا دون 23 عاما التي خسها المنتخب المصري أمام نظيره المغربي بنتيجة 1-2 في النهائي.