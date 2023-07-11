متحدث الحكومة: مشكلات المستثمرين يتم حلها بأسرع وقت

أكد السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن أي مشكلة خاصة بالمستثمرين يتم حلها في أسرع وقت، ولا توجد مشكلة لا يتم النظر فيها.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال تصريحات تلفزيونية، أنه تم إصدار 15 رخصة ذهبية حتى الآن، وأن طلب الحصول على الرخصة يكون من خلال التقديم، وهناك شروط.

ولفت إلي أن الرخصة الذهبية يتم فعليها في 20 يومًا من تقديم الطلب و توافر الشروط، وأن الحكومة تقوم بدعم المستثمرين.

كما أوضح برنامج الأطروحات مصري من الأساس ويسبق توصيات صندوق النقد الدولي، لافتا إلى أن لدينا موارد دولارية ولن نتخلف عن سداد اي ديون مستحقة.

وتابع المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن أول الحوافز الاستثمارية هى إلغاء الإعفاءات الحكومية والامتيازات، لافتاً إلى أن لابد من تحويل المقابل الدولاري من الخارج بالنسبة للمستثمر لشراء أكثر من عقار في مصر.

وأكمل أن الحكومة تستهدف تخفيض نسبة الدين من 97%الى 75%، والحكومة لديها خطة أخرى للسيطرة على الدين الخارجي.