وسط دعوات لمراجعة كاملة للإنفاق.. البنتاجون في طريقه للحصول على ميزانية "ضخمة"

قال العضو البارز في لجنة قواعد مجلس النواب الأمريكي، جيم ماكجفرن، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة في طريقها للوصول إلى ميزانية دفاع بقيمة تريليون دولار، داعيا إلى مراجعة كاملة لإنفاق وزارة الدفاع.

وكشف ماكجفرن، خلال جلسة استماع حول قانون إقرار الدفاع الوطني للسنة المالية 2024: “لأكون صادقا معك، أعتقد أننا ننفق الكثير، على ميزانية البنتاجون.. نحن على الطريق الصحيح للحصول على ميزانية دفاع بقيمة تريليون دولار ستذهب إلى وكالة ربما لا يمكنها حتى اجتياز التدقيق”.

وحث ماكجفرن على إجراء مراجعة كاملة لوزارة الدفاع، مشيرا إلى أن الوكالات الحكومية الأخرى مطالبة بأداء المراجعات أيضا.

وفشلت وزارة الدفاع الأمريكية في مراجعتها الخامسة على التوالي في نوفمبر 2022.

وتعقد لجنة قواعد مجلس النواب الأمريكي جلسة استماع، اليوم الثلاثاء، حول قانون إقرار الدفاع الوطني للسنة المالية 2024، والذي يوفر ما يقرب من 886 مليار دولار من التمويل المتعلق بالدفاع.

ويضغط المشرعون من كلا الحزبين السياسيين الرئيسيين لتعديل التشريع.

وأيد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مشروع القانون، لكنه دعا المشرعين إلى معالجة مخاوف معينة، مثل بند لإنشاء رقابة إضافية على المساعدات الأمريكية لأوكرانيا.