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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مرتضى منصور يكشف عن هديته الثانية لمحمود الخطيب

صدى البلد

كشف المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك عن تقديمه هدية ثانية لمحمود الخطيب رئيس النادى الأهلى .

قال المستشار مرتضى منصور أنه يعلم بتوقيع أمام عاشور لاعب الزمالك السابق وميتلاند الدنماركى الحالى للنادى الأهلى منذ ١٠ أيام تقريبا بالساحل الشمالي .

وشدد المستشار مرتضى منصور على أنه يتعجب من المناوشات التى يقوم بها أمام عاشور بادعاء عدم توقيعه للأهلى ودغدغة مشاعر جماهير الزمالك مشيرا إلى أن سلوكياته لا تختلف عن سلوكيات كهربا وسيكون هديتى الثانية الخطيب .

واستطرد مرتضى منصور على أنه لن يتعاقد مع لاعب بخمسة ملايين دولار بعد ما بعته بثلاثة ملايين دولار بخلاف أن عقده الحالى مع ناديه مليون ونصف دولار ولن نتعاقد معه وتخسر غرفة خلع ملابس الزمالك .

تحذير القمة 

حذر المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك بعض من أعضاء الجمعية العمومية الذين يشجعون الأهلى من تصرف فى مباراة القمة القادمة قد يؤدى إلى شطب عضويتهم .

وقال المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك أن أى عضو يتمتع بخير نادى الزمالك وخدماته ومنشآته سيقوم بتصرف احتفالى بالأهلى أثناء القمة أو التهكم على الزمالك سيتم شطب عضويته على الفور .

وشدد المستشار مرتضى منصور على أن أى عضو اهلاوى عليه مشاهدة القمة فى منزله منعا لحدوث أى مشاكل بين الأعضاء فى ذلك اليوم . 

موعد الجمعية العمومية

أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك موعد إجتماع الجمعية العمومية غير  العادية لإقرار لائحة النادى الجديدة .

وقال المستشار مرتضى منصور فى حديث لأعضاء الزمالك منذ قليل : أرسلت لوزير الشباب والرياضة لعقد اجتماع جمعية عمومية غير عادية لإقرار لائحة الزمالك الجديدة فى الثامن عشر  من أغسطس المقبل .

وشدد مرتضى منصور على ضرورة حضور أعضاء الجمعية العمومية لإقرار لائحة الزمالك الجديدة والتى تتضمن قيمة فصل العضوية بتخفيضها من ٣٠ الف جنيه ايام اللجان المعينة إلى ٦ آلاف جنيه بقرار تحملته على مسئوليتى منذ ١٣ يوما فقط شهد فصل أكبر عدد من أبناء وبنات الاعضاء .

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