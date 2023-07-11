مش ناقصة مشاكل| "أزمة ممر" قبل قمة الأهلي والزمالك.. مرتضي منصور يعلق.. وموعد تسليم الدرع

يواجه الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، نظيره الأهلي المتوج بالدوري العام رسميا قبل مباراة القمة المقرر لها بعد غد الخميس في الثامنة والنصف مساءً، على استاد القاهرة الدولي ضمن المباريات المؤجلة من الأسبوع 31 من الدوري الممتاز.

وشهدت الآونة الأخيرة جدلا واسعا بشأن الممر الشرفي فى مباراة القمة بين الأهلي والزمالك بعد تتويج المارد الأحمر بلقب الدوري الممتاز للمرة ال 43 في تاريخه.

وطالب البعض قيام نادي الزمالك بعمل ممر شرفي للنادي الأهلي في مباراة القمة بعد التتويج باللقب المحلي والقاري فى دوري أبطال افريقيا.

فيما رفضت إدارة نادي الزمالك عمل ممر شرفي للنادي الأهلي فى مباراة القمة بعد غد الخميس.

صدى البلد يستعرض أزمة الممر الشرفي في مباراة القمة بين النادي الأهلي وغريمه التقليدى نادي الزمالك.

ميدو يطالب الزمالك بممر شرفي في قمة الأهلي

فجر أحمد حسام ميدو، عضو اللجنة الفنية بنادي الزمالك مفاجأة من العيار الثقيل بشأن الممر الشرفي فى قمة النادي الأهلي.

قال أحمد حسام ميدو، عضو اللجنة الفنية بنادي الزمالك في تصريحات تلفزيونية إنه يتمنى من لاعبي القلعة البيضاء أن يقفوا ممرا شرفيا للأهلي في المباراة المقبلة لأن ذلك احتراما وتقديرا لما قام به هذا الموسم.

الزمالك يرفض ممر الأهلي الشرفي

رفضت إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور عمل ممر شرفي فى قمة النادي الأهلي.

وأبدي مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك استياءه من تصريحات أحمد حسام ميدو، مشددا على أن نادي الزمالك يرفض الممر الشرفي للنادي الأهلي في مباراة القمة.



اتحاد الكرة يرفض تسليم الدرع فى قمة الأهلي والزمالك

رفض اتحاد الكرة تسليم درع الدوري الممتاز للنادي الأهلي في مباراة القمة أمام الزمالك بعد غد الخميس.

وقال اللواء ثروت سويلم المتحدث الرسمي باسم رابطة الأندية المحترفة: تسليم درع الدوري في المباراة الأخيرة للنادي الأهلي مش ناقصة مشاكل.

وعلم صدى البلد من مصادر مطلعة داخل اتحاد الكرة، أن أزمة الممر الشرفي لا علاقة للجبلاية بها من قريب أو بعيد.

ولفتت المصادر، إلي أن رابطة الأندية المحترفة لن تسلم درع الدوري للنادي الأهلي في مباراة القمة يوم الخميس القادم بعد الحسم رسميا لكونه لابد من موافقة الزمالك على ذلك الأمر.