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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نمبر وان.. زاهي حواس عن فيلم الهرم المفقود: اتشاف في 190 دولة

زاهي حواس
زاهي حواس

كشف عالم الآثار المصري زاهي حواس، كواليس وتفاصيل مشاركته في فيلم الهرم المفقود الذي يتحدث عن تفاصيل اكتشاف الآثار الفرعونية.

 

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وقال زاهي حواس في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :"  إحنا بنشتغل في سقارة منذ سنوات طويلة ".

 

 وأضاف زاهي  حواس:"  لدي صديق مخرج في هوليوود رتب لي لقاء مع المسؤولين عن منصة نتفليكس وشرحت لهم أهمية تصوير فيلم وثائقي عن اكتشافات سقارة ".

 

 وتابع زاهي حواس:" تم ترجمة الفيلم لأ 199 لغة وتم رؤيته في 190 دولة " مضيفا:" فيلمنا نمبر وان في المنصة وهناك حجم مشاهدات كبير عليه ".

 

وأكمل زاهي حواس:" تم تصوير احادث الفيلم في 40 يوم خلال عام ونصف، وهناك 4 ساعات تصويرلم تعرض في الفيلم لأن الفيلم مدته أقل من ساعة ونصف ".

 

 ولفت زاهي حواس:" علقت على أحداث الفيلم بصوتي ولا يوجد افتعال لشيء في أحداث الفيلم "، مضيفا:" تم التركيز في الفيلم مع العمال والآثريين".

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