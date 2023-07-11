نمبر وان.. زاهي حواس عن فيلم الهرم المفقود: اتشاف في 190 دولة

كشف عالم الآثار المصري زاهي حواس، كواليس وتفاصيل مشاركته في فيلم الهرم المفقود الذي يتحدث عن تفاصيل اكتشاف الآثار الفرعونية.

وقال زاهي حواس في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" إحنا بنشتغل في سقارة منذ سنوات طويلة ".

وأضاف زاهي حواس:" لدي صديق مخرج في هوليوود رتب لي لقاء مع المسؤولين عن منصة نتفليكس وشرحت لهم أهمية تصوير فيلم وثائقي عن اكتشافات سقارة ".

وتابع زاهي حواس:" تم ترجمة الفيلم لأ 199 لغة وتم رؤيته في 190 دولة " مضيفا:" فيلمنا نمبر وان في المنصة وهناك حجم مشاهدات كبير عليه ".

وأكمل زاهي حواس:" تم تصوير احادث الفيلم في 40 يوم خلال عام ونصف، وهناك 4 ساعات تصويرلم تعرض في الفيلم لأن الفيلم مدته أقل من ساعة ونصف ".

ولفت زاهي حواس:" علقت على أحداث الفيلم بصوتي ولا يوجد افتعال لشيء في أحداث الفيلم "، مضيفا:" تم التركيز في الفيلم مع العمال والآثريين".