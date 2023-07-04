علقت بصوتي.. زاهي حواس يكشف تفاصيل إنتاج نتفليكس لفيلم الهرم المفقود

كشف الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، عن تفاصيل مشاركته في أحد أفلام منصة "نتفليكس" للحديث عن الحضارة المصرية القديمة، والآثار المصرية، قائلا إن الفيلم جاء بالتعاون مع مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، مشيرًا إلى أنه يعلق على الفيلم بصوته بشكل شخصي.

وأضاف "حواس"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، في برنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن فيلم الهرم المفقود هدفه إظهار الحضارة المصرية، وإظهار الاكتشافات الآثرية، وكل ما تحتوية مصر من آثار عظيمة وغيرها.

وتابع وزير الآثار الأسبق، أن الفيلم تم إنتاجه في عام ونصف، وتم تصويره في 40 يوم، لافتا إلى أن الفيلم يظهر عظمة مصر، والاكتشافات الآثرية، وأن المصريين هم من يكتشفون آثارهم بأنفسهم، موضحا أن هذا الفيلم غطى بشكل كبير على فيلم "كليوباترا" والفيلم أصبح أحد أهم الأفلام الذي عُرض على نتفليكس في الفترة الحالي.



