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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

"تضامن النواب" توصي بالاستفادة من قطعة أرض بالمرج لتنفيذ مشروعات نفع عام

الدكتور عبد الهادي
الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن

ناقشت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، طلب إحاطة مقدم من النائب محمد رضا البنا، عضو لجنة حقوق الإنسان والنائب عن دائرة المرج بمحافظة القاهرة، بشأن إقامة مشروعات ذات النفع العام التي تم تخصيصها من أرض التضامن الاجتماعي بمؤسسة الزكاة لتسليمها للمحافظة.

واستعرض النائب محمد رضا البنا، طلب الإحاطة خلال الاجتماع، مطالبا بتخصيص قطعة الأرض التابعة للمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع بمؤسسة الزكاة في المرج والتي تبلغ مساحتها 16000 متر لتسليمها للمحافظة لإقامة مشروعات ذات النفع العام.

وطالب البنا، باستغلال قطعة الأرض لتنفيذ عدد من مشروعات النفع العام لأهالى المرج لخدمتهم ولتوفير الخدمات الناقصة لهم، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم للتخفيف عنهم والتيسير عليهم، مشيرا إلى أن قطعة الأرض غير مستغلة وتركها بدون استغلال يعد إهدار للمال العام، خاص أن هناك نقص في بعض الخدمات فى المرج ويمكن إقامة مشروعات تخدم المواطن على هذه الأرض سواء مستشفي أو مدارس أو مركز شباب أو مجمع خدمات أو غيرها، بما يصب في الصالح العام، وذلك من أجل خدمة المواطنين بحي المرج.

وأشار إلى أن الأرض غير مستغلة ويتم التعدى عليها من البعض ووضع اليد عليها، وبالتالي يجب الموافقة على استغلالها والاستفادة منها بما يحقق الصالح العام.

وأوصت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب وزارة التضامن الاجتماعي بحسن استغلال هذه الأرض وتنفيذ مشروعات نفع عام عليها.

وناقشت اللجنة طلب الإحاطة بحضور ممثلي وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، ومحمد عبد الهادي رئيس حي المرج .
 

التضامن مجلس النواب المرج مؤسسة الزكاة مستشفي وزارة التضامن

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