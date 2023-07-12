هل يجب على البنت تنفيذ وصية والدها بعدم الزواج من شخص بعينه

أرسل شخص سؤالا إلى الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا يقول فيه : " هل يجوز للأب أن يوصي ابنته ألا تتزوج أحدا معينا، وإن تزوجت منه ما هو الحكم؟

رد الشيخ عبد الحميد قائلا: يجوز له ذلك ، ويجب علي البنت طاعته إذا كان الزوج غير مناسب ، لكن لو تزوجت بموافقة أوليائها فالزواج صحيح.

ولو كان الخاطب مناسبا على خلق ودين ووافق إخوة الفتاة وأولياؤها يجوز لهم الموافقة ومخالفة الوصية.

هل يجب تنفيذ وصية الميت بالدفن في مكان معين

قالت دار الإفتاء، إنه ينبغي أن يدفن الميت في المكان الذي أوصى أن يدفن فيه ما لم يكن في ذلك ارتكاب محظور كتعد على ملك الغير أو نحو ذلك، فإذا لم يدفن في هذا المكان لا ينقل إليه بعد الدفن، ولا إثم على الورثة في عدم الالتزام بهذه الوصية؛ لكن يستحب لهم الالتزام بها.

وأضافت الإفتاء في إجابتها عن سؤال «هل يلزم تنفيذ وصية الميت بأن يدفن في مكان معين؟»، أن المالكية ذهبوا إلى وجوب الالتزام بهذه الوصية، وأنه ينبش القبر لتنفيذها ما لم يكن في ذلك انتهاك لحرمة الميت، فقد قال العدوي في "حاشيته على شرح مختصر خليل للخرشي" (2/ 143): [لو أوصى أن يدفن بمكان فيجب أن يتبع فلو دفن في غيره ينقل ما لم تنتهك حرمته.

حكم تنفيذ الوصية دون موافقة الورثة

قال الدكتور مجدى عاشور، مستشار مفتي الجمهورية ، إن تنفيذ الوصية واجب؛ لقوله تعالى: "من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله"، حيث أوجب ربنا سبحانه وتعالى إنفاذ الوصية قبل الشروع في قسمة التركة.

وأضاف "عاشور"خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء فى إجابته عن سؤال «ما حكم تنفيذ الوصية رغم أنف الورثة؟»، أنه لا يوجد ما يسمى بتنفيذ الوصية رغم أنف الورثة وعدم موافقتهم فطالما أن الوصية فى حدود الثلث فينبغي علينا ان ننفذها مادامت مكتوبة وعليها شهود.

وأشار الى أنه يجب على الجميع أن يسجلوا الوصية فى الشهر العقارى لأنها ستكون واجبة النفاذ فى حدود الثلث.

