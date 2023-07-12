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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بقوة 1877 حصانا.. الكشف عن إصدار جديدة من بنينفارينا باتيستا

بينينفارينا باتيستا 
بينينفارينا باتيستا 

مرت عدة سنوات منذ الإعلان عن بينينفارينا باتيستا 2019 عندما ظهرت السيارة الخارقة الكهربائية لأول مرة، وتميزت بمجموعة نقل حركة من ريماك أسفل هيكل بينينفارينا. 

 

تم إطلاق إصدارات الإنتاج أخيرًا في عام 2022 ، والآن ، هناك إصدار خاص جديد يكرّم تاريخ بينينفارينا والفورمولا 1.

بينينفارينا باتيستا 

يطلق عليه Battista Edizione Nino Farina ، وكما هو متوقع، فإن Nino Farina هو مصدر إلهام لهذا النموذج، وكان أول بطل عالمي رسمي في الفورمولا 1 ، وحصل على اللقب في عام 1950 عندما كان يقود سيارة ألفا روميو في النسخة الافتتاحية من بطولة العالم للسائقين التابعة للاتحاد الدولي للسيارات. كان عمه باتيستا فارينا ، مؤسس Pininfarinaوالشخص الذي سميت السيارة الخارقة - أول سيارة كاملة من Automobili Pininfarina - من أجلها.

 

بصرف النظر عن درس التاريخ ، يتم إعطاء إرث بينينفارينا شكلاً من خلال حزمة المظهر التي تبدأ بطبقة خارجية من Rosso Niro للجزء الخارجي ، ومزودة بوميض أبيض (Bianco Sestriere) والأزرق (Iconia Blu).

بينينفارينا باتيستا 

يبرز اللون الأسود السقف والأجزاء العلوية من الأبواب، مع ألياف الكربون المرئية على المرايا الجانبية ، والتأثيرات الأرضية ، ومجموعة كبيرة من عناصر الزخرفة، وتعتبر العجلات الذهبية المصممة حسب الطلب و 01 رسومات جانبية تكمل الحزمة من الخارج.

 

تأتي من الداخل بتنجيد مليء بالجلد الفاخر، بما في ذلك المقاعد الأمامية التي لها ألوان غير متطابقة عن قصد، يجلس السائق باللون الأسود بينما يجلس الراكب باللون البني ، لكن كلاهما يتميز بعلامة Nino Farina التجارية الخاصة، كما يوجد هناك المزيد من اللون الأزرق والأحمر في المقصورة للتباين ، ناهيك عن ألياف الكربون والألمنيوم. 

بينينفارينا باتيستا 

سيتم بناء خمسة فقط ، وسوف يرتدي كل منهم لوحة باب خاصة لإحياء ذكرى لحظة معينة من حياة بينينفارينا، وعلى هذا النحو ، لن تكون هناك سيارتان متطابقتان.

 

لا توجد أي تغييرات في مجموعة نقل الحركة لـ Edizione Nino Farina، ولكن هذا ليس ضروريًا نظرًا لأنه يولد بالفعل 1877 حصانًا، حيث تحصل كل عجلة على محركها الخاص ، مدعوم ببطارية 120 كيلو وات في الساعة. 

بينينفارينا باتيستا 

يمكن أن تصل باتيستا إلى 60 ميلاً في الساعة في أقل من ثانيتين وتستمر بسرعة قصوى تبلغ 217 ميلاً في الساعة. إنها من بين أسرع سيارات الإنتاج في العالم ، وإذا كنت حكيماً مع دواسة الوقود ، يمكن لباتيستا أن تقطع ما يقرب من 300 ميل بشحنة كاملة.

 

 

لم تذكر اوتومبيلي بينينفارينا سعر Edizione Nino Farina، يذكر أن تكلفة باتيستا القياسية بلغت 2.2 مليون دولار .

بينينفارينا باتيستا بينينفارينا باتيستا Pininfarina Battista Edizione

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