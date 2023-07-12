نجم الزمالك السابق: أهلا بإمام عاشور في الأهلي

أكد محمد صلاح نجم فريق الزمالك السابق أن انضمام إمام عاشور لاعب فريق ميتلاند الدنماركي إلى النادي الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة أمر لا يغضبه على الاطلاق.

وقال محمد صلاح نجم فريق الزمالك السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق:" أهلا بصفقة إمام عاشور لاعب فريق ميتلاند الدنماركي في النادي الأهلي وهو شيء لا يثير غضبي لأن الأندية الكبيرة لا تقف على لاعب واحد".



وتابع:" الأهلي تعاقد مع إمام عاشور من النادي الدنماركي وليس من الزمالك والنادي استفاد مادياً من بيع إمام عاشور إلى ميتلاند الدنماركي".