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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عبد الوهاب: مكنتش متوقع رد الفعل الإيجابي على دوري بـ"ألف حمد لله"

أحمد عبد الوهاب
أحمد عبد الوهاب

حل الفنان أحمد عبد الوهاب، ضيفا على الفنانة إسعاد يونس في برنامج " صاحبة السعادة " المذاع على قناة " دي إم سي".

 

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وتحدث أحمد عبد الوهاب في حواره مع الفنانة إسعاد يونس، عن كواليس شخصية حسام في مسلسل ألف حمدلله على السلامة.

 

وقال أحمد عبد الوهاب: "مكنتش متوقع رد الفعل الإيجابي على مشاركتي في مسلسل ألف حمدلله على السلامة ".

 

 وأضاف احمد عبد الوهاب: " شخصيتي في المسلسل كان بها علاقة حب مع فتاة وكنت حابب تظهر الشخصية بشكل مماثل لمواقف حدثت مع البنات في علاقات حقيقية".

 

 وتابع أحمد عبد الوهاب:" شاركت في مسلسل البيت بيتي وكنت بمثل مسرح منذ أيام الجامعة، وشاركت مع الفنانة دنيا سمير غانم في مسرحية أنستونا ".

 

وأكمل أحمد عبد الوهاب:"  اتخضيت لما عرفت إني هشارك في مسلسل مع الفنانة يسرا ".

أحمد عبد الوهاب عبد الوهاب اسعاد يونس صاحبة السعادة اخبار التوك شو

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