عبد الوهاب: مكنتش متوقع رد الفعل الإيجابي على دوري بـ"ألف حمد لله"

حل الفنان أحمد عبد الوهاب، ضيفا على الفنانة إسعاد يونس في برنامج " صاحبة السعادة " المذاع على قناة " دي إم سي".

وتحدث أحمد عبد الوهاب في حواره مع الفنانة إسعاد يونس، عن كواليس شخصية حسام في مسلسل ألف حمدلله على السلامة.

وقال أحمد عبد الوهاب: "مكنتش متوقع رد الفعل الإيجابي على مشاركتي في مسلسل ألف حمدلله على السلامة ".

وأضاف احمد عبد الوهاب: " شخصيتي في المسلسل كان بها علاقة حب مع فتاة وكنت حابب تظهر الشخصية بشكل مماثل لمواقف حدثت مع البنات في علاقات حقيقية".

وتابع أحمد عبد الوهاب:" شاركت في مسلسل البيت بيتي وكنت بمثل مسرح منذ أيام الجامعة، وشاركت مع الفنانة دنيا سمير غانم في مسرحية أنستونا ".

وأكمل أحمد عبد الوهاب:" اتخضيت لما عرفت إني هشارك في مسلسل مع الفنانة يسرا ".