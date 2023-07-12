تنسيق الكليات العسكرية| موعد التقديم لـ"الحربية" 2023 2024 والشروط المطلوبة

تمتلئ محركات البحث على جوجل بالبحث عن موعد تقديم الكلية الحربية 2023 2024 ، وتنسيق الكليات العسكرية 2023، وكذلك شروط التقديم في الكلية الحربية لطلاب الثانوية العامة والأزهرية وما يعادلها حيث يبدأ التقديم إلكترونيا خلال أيام.

تنسيق الكليات العسكرية 2023 2024

ويهتم الألاف من الطلاب واولياء امورهم على مستوى محافظات الجمهورية بالبحث عن تنسيق الكليات العسكرية 2023 2024 ، بما فيها تقديم الكلية الحربية 2023، وتنسيق الكلية الجوية 2023 ، وموعد تقديم الكلية الجوية 2023 ،وكذا تنسيق وموعد التقديم في الكلية الفنية العسكرية ، علاوة على كلية الدفاع الجوي.

تنسيق الكليات العسكرية 2023 2024

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تنسيق الكلية الحربية 2023

وعن تنسيق الكلية الحربية فصـدق الفريق أول محمد زكـى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على الإعلان عن قبول دفعة جديدة بالأكاديمية العسكرية المصرية والتى تضم كليات ( حربية – بحرية – جوية – دفاع جوى ) والكليات العسكرية ( الكلية الفنية العسكرية – كلية الطب بالقوات المسلحة – الكلية العسكرية التكنولوجية ).

ويمكن لحملة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة وحملة الشهادات الثانوية الصناعية وما يعادلها وخريجى الجامعات الحكومية والخاصة حملة المؤهلات العليا " محاربين " دفعة أكتوبر 2023 تقديم الكلية الحربية 2023 ، شرط أن النسبة المئوية للمجموع القسم العلمى 65% فأكثر - القسم الأدبى 70% فأكثر.

تنسيق الكليات العسكرية 2023 2024

شروط التقديم في الكلية الحربية 2023 2024

1- تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة بقسميها ( العلمى والأدبى )

2- ألا يزيد السن فى 1 / 11 / 2023 م عـن 21 سنة

3- تكون النسبة المئوية للمجموع القسم العلمى 65% فأكثر - القسم الأدبى 70% فأكثر

4- تكون مدة الدراسة 4 سنوات دراسية ( ميلادية )

5- يمنح الخريج درجة ( بكالوريـوس العلوم العسكرية - بكالوريوس " الاقتصاد والعلوم السياسية / الحاسبات والمعلومات / إدارة أعمال النقل واللوجيستيات) .

خفض تنسيق الكليات العسكرية 2023

ويبحث الكثير عن خفض تنسيق الكليات العسكرية 2023 ، ولكن كل كلية من الكليات العسكرية تكون لها تنسيقها الخاص، والذي يبدأ من 65 % فأكثر.

موعد تقديم الكلية الحربية 2023

- يتم تسجيل البيانات الابتدائية على الصفحة الرسمية لموقع مكتب تنسيـق القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية على (الإنترنت) وهو( tansiq. mod. gov. eg ).

- يبدأ التسجيل اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 11/ 07 / 2023 وحتى يوم الإثنين الموافق 28/08/ 2023 وسيتم تحديد ميعاد الحضور لسحب الملف إلكترونياً .

تنسيق الكليات العسكرية 2023 2024

- فتح باب سحب الملفات من مكتب التنسيق بالكلية الحربية بمصر الجديدة اعتبارا من يـوم السبت الموافق 15 / 07 / 2023 وحتى يوم الخميـس الموافـق 31 /08 /2023 م

- يتم إجراء اختبار السمات الشخصية والقدرات الذهنية فى نفس يوم سحب الملف.

شروط القبول في الكليات العسكرية 2023 2024

عن تقديم الكلية الحربية 2023 أو غيرها يجب أن يكون الطالب مِصرى الجنسية ومن أبوين وجدين يتمتعان بهذه الجنسية ( عن غير طريق التجنس / ألا يكون الطالب أو أبويه مكتسبين جنسيات أخرى ) . يكون الطالب حاصلاً على شهادة ( الثانوية العامة أو ما يعادلها / شهادة الثانوية الصناعية نظام ثلاث وخمس سنوات / المؤهل الجامعى ) بشرط أن تكون سنة الحصول على المؤهل خلال عام ( 2023 /2022 ). يكون الطالب مُقيداً بإحدى الجامعات أو المعاهد المصرية فى حالة الحصول على مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها عام 2022. ألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف. أن يكون الطالب حَسن السير والسلوك . أن يكون الطالب غير متزوج ولم يسبق له الزواج ويتعهد بعدم الزواج طوال فترة دراسته بالكلية. ألا يكون الطالب قد إستقال أو فُصل تأديبياً من أى ( كلية - معهد - مدرسة ) عسكرية / مدنية. ألا يكون الطالب قد أعُفى من الخدمة العسكرية لعدم اللياقة الطبية. ألا يقل الطول عن ( 170 سم ) لجميع الكليات العسكرية عدا الكلية الجوية والتى يسمح بها حتى ( 158سم ) كحد أدنى . أن يكون الطالب لائقاً طبياً طبقاً لشروط اللياقة الطبية المقررة من المجلس الطبى العام للقوات المسلحة. وأن يجتاز الطالب بنجاح اختبارات اللياقة البدنية ولا يجوز إعادة هذا الاختبار فى نفس الدفعة المُتقدمة . أن يؤدى الطالب بنجاح إختبار قفزة الثقة فى حمام السباحة من ارتفاع ( 7,5 متر ) بدون تردد ومن أول مرة فى زمن لا يزيد عن ثلاث ثوان من إصدار الأمر بالقفز. أن يجتاز الطالب الاختبارات النفسية المختلفة. أن يجتاز الطالب الاختبار الشخصي ( كشف الهيئة ) وفقاً لتقييم لجنة الاختبار ، وأن يجتاز الطالب بتفوق إختبار المعلومات العامة. أن يجتاز الطالب بتفوق الاختبار التفضيلى ( اللغة الإنجليزية - الحاسب الآلى ) . أن يجتاز الطالب الإختبارات الطبية المتقدمة والتى تشمل ( التحاليل التخصصية المتقدمة ). يُحسـب المجمـوع للثانويـة الأزهريـة والشهادات الأجنبية بعد معادلة المجموع .

كما يرجى التأكيد عند تقديم الكلية الحربية 2023 على :

1- قيام طلبة الثانوية العامة / الأزهرية / الدبلومات لسنة 2023بالتسجيل على منظومة التنسيق بعد إعلان النتيجة ( ب 48 ساعة بدون يوم الجمعة ) وذلك لربط بيانات الطلبة بمنظومة التنسيق . ( الطالب يقوم بتسجيل الرقم القومى فقط وسيتم ظهور المجموع له مباشرة ) .

تنسيق الكليات العسكرية 2023 2024

2- لن يحق للطالب التسجيل على منظومة التنسيق فى الحالات الأتية :

أ- عدم استيفاء شرط السن (21 سنة لطلبة الثانوية العامة والدبلومات - 22 سنة لطلبة الدبلومات (5) سنوات ) .

ب- عدم استيفاء شرط المجموع الحد الأدنى 55% لصالح الكلية الجوية وباقى الكليات كما تم ذكرها .

3 – بالنسبة لدرجات التفوق الرياضى تقتصر على وزارة التربية والتعليم / وزارة الشباب والرياضة فقط .

4- بالنسبة للشهادات العربية والأجنبية ومدارس المتفوقين (STEM) : فيمكن التسجيل بدون شرط المجموع لحين إستخراج شهادة المعادلة ويتم الفصل فى موقف الطالب وتوجيهه للكلية المستوفى بها شروط الالتحاق .

5- الانتهاء من استكمال الأوراق والمستندات المطلوبة قبل انتهاء الطالب من الكشف الطبى نظراً لضيق الوقت بين الاختبار الرياضى وتسليم الملف .

تنسيق الكليات العسكرية 2024

- تنسيق الكلية الحربية: 65% فأكثر - القسم الأدبى 70% فأكثر.

تنسيق الكليات العسكرية 2024

- تنسيق الكلية البحرية تكون النسبة المئوية للمجموع 65% فأكثــر.

- تنسيق الكلية الجوية: تكون النسبة المئوية للمجموع 55 % فأكثر.

- تنسيق كلية الدفاع الجوي :70 % فأكثـر فى مادتى ( الفيزياء والرياضيات ) ، وأن تكون النسبة المئوية للمجموع 70% فأكثر.

- تنسيق الكلية الفنية العسكرية: تكون النسبة المئوية للمجموع 75% فأكثر.

- كلية الطب بالقوات المسلحة: تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمى ( شعبة العلوم ) فقط والحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة من القسم العلمى تكون النسبة المئوية للمجموع 87% فأكثر.

موعد تقديم الكلية الجوية 2023

وعن موعد موعد تقديم الكلية الجوية 2023 فيتم تسجيل البيانات على الصفحة الرسمية لموقع مكتب تنسيـق القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية على (الإنترنت) وهو( tansiq. mod. gov. eg )، اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 11/ 07 / 2023 وحتى يوم الإثنين الموافق 28/08/ 2023 وسيتم تحديد ميعاد الحضور لسحب الملف إلكترونياً .

تنسيق الكليات العسكرية التكنولوجية 2023

- الكلية العسكرية التكنولوجية تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والأزهرية ( القسم العلمى ).

- تقبل الحاصلين على شهادات الثانوية الصناعية نظام ( ثلاث وخمس سنوات كطلاب منتظمين ) والمُطبق بها البرامج الدراسية المطورة وفقاً لمنهجية الجدارات ( قرار وزارى رقم 42 / 2022 ) من المدارس الحكومية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فقط.

- تكون النسبة المئوية للمجموع الثانوية العامة وما يعادلها 60% فأكثر ، والثانوية الصناعية 80% فأكثر.