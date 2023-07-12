معلش يا ميتيلاند كنت ضاحك عليكم.. رسالة صادمة من حتحوت لإمام عاشور

وجه الإعلامي هاني حتحوت، رسالة هامة لإمام عاشور، لاعب فريق ميتيلاند الدنماركي الحالي والسابق للزمالك، بشأن أنباء توقيعه للنادي الأهلي.

وقال هاني حتحوت في تصريحات عبر برنامج “الماتش”: “أنصح إمام إذا كنت وقعت للأهلي، ركز فيما هو قادم، ركز في النجاح والتأقلم والتطوير، وتحقيق البطولات وهذه نصيحة للاعب كرة قدم دولي مصري”.

وأضاف: “إذا استمريت في الاستماع للآراء لن تنجح ولن تحقق شئ، وإذا كنت لم تتخذ قرارك بعد، يجب أن تأخذه، ولكن إذا وقعت للأهلي ركز فيما هو قادم”.

رسالة صادمة من هاني حتحوت لـ إمام عاشور

وتابع: “سأظل مصدومًا من فكرة معلش يا ميتيلاند أصل أنا مش راجع أنا كنت ضاحك عليكم، هذا أمر صادم للغاية، وأتمنى ألا يكرره أي لاعب مهما كانت الظروف صعبة”.

واختتم: “المفروض يستسفر قبل السفر عن البلد التي سيسافر لها، ومعروفة الدنمارك مفيهاش رفاهيات مصر”.