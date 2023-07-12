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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صدمة.. ثنائي الأهلي خارج مواجهة الزمالك

صدى البلد

أكد الإعلامي هاني حتحوت، غياب ثنائي الأهلي، عن مواجهة القمة أمام الزمالك، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وقال هاني حتحوت في تصريحات عبر برنامجه “الماتش”: “عمرو السولية ومحمود متولي خارج قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك المقبلة في الدوري”.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الزمالك، يوم الخميس المقبل، في الثامنة والنصف مساء، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

وتنقل قنوات أون تايم سبورتس مباراة القمة بين الأهلي والزمالك يوم الخميس المقبل.

ترتيب الأهلي والزمالك في الدوري

ويحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد ٧٥ نقطة، بينما يأتي الزمالك في المركز الثالث برصيد ٥٩ نقطة.

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