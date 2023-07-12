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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

انتهاء حياة طالب وإصابة ثلاثيني في تصادم ربع نقل ودراجة بخارية بسوهاج

صدى البلد

انتهت حياة طالب في نهاية العقد الثاني من العُمر بينما أصيب عامل في بداية الثلاثينات من العُمر؛ إثر تعرضهما لحادث تصادم سيارة ربع نقل ودراجة بخارية، بناحية بيت داوود على طريق فرعي دائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها ورود بلاغًا من الأهالي عبر خط النجدة، يفيد بوجود حادث تصادم، وانتهاء عُمر طالب وإصابة عامل ثلاثيني، دائرة المركز.

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وبالإنتقال والفحص تبین أنه أثناء سير سيارة ربع نقل قيادة المدعو "أحمد ش. أ. ع- 32 سنة- سائق- ويقيم دائرة المركز"، إختلت عجلة القيادة بيديه وإصطدم بدراجة بخارية قيادة المدعو "محمد هـ. م. ع- 17 سنة- طالب- ويقيم دائرة المركز".

نتج عن الحادث وفاة قائد الدراجة البخارية وإصابة المدعو "أحمد أ. ع- 32 سنة- عامل- ويقيم بذات الناحية"، مستقل الدراجة البخارية، مصاب بكسر بالساق اليسرى وكدمات متفرقة بالجسم.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى جرجا العام، كما تم نقل المُصاب إلى مستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالته الصحية.

وأفادا كلًا من قائد السيارة والمصاب وعم المتوفي المدعو "أحمد م. ع. ع- 38 سنة- مزارع- ويقيم بذات الناحية"، بمضمون ما تقدم، ولم يتم أحدًا بالتسبب في ذلك، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة نزيف بالمخ؛ أدى لهبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، ولا توجد شبهة جنائية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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