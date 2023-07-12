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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد ترشيحه من صلاح.. تشيلسي يزاحم فرق الدوري الإنجليزي على ضم نجم مصر

صدى البلد

يستهدف تشيلسي الإنجليزي، الحصول على خدمات أحد نجوم الكرة المصرية، بعد تجربة وحيدة للفراعنة في صفوف البلوز، كان بطلها محمد صلاح، نجم ليفربول الحالي.

وكشفت تقارير صحفية إنجليزية عن اهتمام تشيلسي بالحصول على خدمات إبراهيم عادل، قائد المنتخب الأولمبي المصري.

وأكد تقرير نشره موقع (90 min) أن إبراهيم عادل، لاعب بيراميدز، نال اهتمام عدة أندية إنجليزية على رأسها تشيلسي بجانب نيوكاسل وأستون فيلا.

وأشار إلى أنه تمت متابعة عادل في كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما، والتي نال خلالها جائزة أفضل لاعب.

ولفت إلى أن محمد صلاح، طالب ليفربول من قبل، بمراقبة تطور إبراهيم عادل، استعدادا لضمه.

وأكد الصحفي فابريزيو رومانو، المتخصص في انتقالات اللاعبين، في وقت سابق أن إبراهيم عادل نال اهتماما من أندرلخت البلجيكي، ونورشلاند الدنماركي.

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