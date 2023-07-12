جرفتها المياه.. مصرع طفل غرقا في بحر مويس والعثور على الجثة بالشرقية

لقي طفل يبلغ من العمر 10 سنوات مصرعه غرقا بمياه بحر مويس بالقرب من كفر شلشلمون دائرة مركز منيا القمح، وتم انتشال الجثة ونقلها والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى منيا القمح تحت تصرف النيابة العامة، وجار تحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى منيا القمح باستقبال "أحمد. ا"، 10 سنوات، مقيم عزبة نجيب ببنها، جثة هامدة، وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتى.

بالانتقال والفحص، رجحت التحريات الأولية أن الطفل نزل للاستحمام في مياه البحر فوقع غريقا وجرفته المياه إلى مكان العثور على الجثة، وتم انتشالها ونقلها والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى منيا القمح تحت تصرف النيابة العامة، وجار تحرير محضر بالواقعة.