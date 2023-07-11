العثور على جثة شاب بها شبهة جنائية بأرض زراعية بالشرقية

يكثف رجال مباحث مركز منيا القمح جهودهم لكشف غموض العثور على جثة لشاب يبلغ من العمر 23 عاما مقتولاً بإحدي الاراضي الزراعية بقرية بني هلال دائرة مركز منيا القمح وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى الأحرار تحت تصرف النيابة العامة والتي كلفت بتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى منيا القمح بإستقبال "محمد ج م" ٢٣ سنة مقيم قرية الحوض الطويل دائرة مركز منيا القمح "جثة هامدة" وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى.

وبالإنتقال والفحص تبين العثور على الجثة بها شبهة جنائية وتم إخطار النيابة العامة والتي أمرت بنقلها الي مشرحة مستشفى الاحرار التعليمي لتشريحها لبيان سبب الوفاة فيما يكثف رجال المباحث جهودهم لكشف غموض الواقعة وتحرير محضر بالواقعة.