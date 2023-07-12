وزارة الشباب ومؤسسة حياة كريمة تطلقان ملتقيان للتوظيف بالمنوفية وأسيوط

تعلن وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب(الإدارة العامة للمبادرات الشبابية)، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة عن تنفيذ ملتقيان للتوظيف لشركات القطاع الخاص بمحافظتي المنوفية وأسيوط يومي (22، 23) يوليو المقبل بنادي ستي كلوب بكل محافظة، من خلال مبادرة "توظيف مصر " ويسبق تلك الملتقيات مجموعة من التدريبات من أجل الاستعداد لسوق العمل خلال الفترة من (17-19)يوليو المقبل من خلال مبادرة " طور وغير ".

أوضح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن ملتقيات التوظيف تأتى في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضية بتأهيل الشباب المصري لسوق العمل، بالإضافة الى توفير فرص العمل اللائقة للشباب في كافة محافظات مصر، مشيراً إلي أن الفترة المقبلة ستشهد سلسلة من الملتقيات بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة في محافظات الدلتا وصعيد مصر لتقديم خدمات التوظيف للشباب المصري خاصة في قرى حياة كريمة.

وأشار "صبحي" إلي أن تنفيذ هذه الملتقيات لصقل الشباب بمهارات سوق العمل الوظيفية والتكنولوجية، وتوفير فرص العمل لجميع المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل، وكذا توفير فرص عمل للشباب من ذوى الهمم.

الجدير بالذكر أن وزارة الشباب ومؤسسة حياة كريمة نفذا ملتقيان للتوظيف بالغربية وبنى سويف يومي 8 و 9 يوليو 2023، وشهدا إقبالاً شديداً من الشباب، حيث تم اتاحه أكثر من 2000 وظيفة بشركات القطاع الخاص بكل ملتقى.