مصير منتخب مصر.. كل ما تريد معرفته عن قرعة تصفيات كأس العالم 2026

كشف الاتحاد الأفريقى لكرة القدم (كاف)، عن موعد إجراء قرعة التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وقال “كاف”، فى بيان له: “تُجرى القرعة الرسمية لتصفيات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 يوم الخميس 13 يوليو فى أبيدجان، كوت ديفوار”.

وأضاف: "سيكون السحب مباشرًا على منصات كاف، وسيتم تقسيم الاتحادات الأعضاء إلى 9 مجموعات، على أن يتأهل الفائزون من كل مجموعة تلقائيًا إلى كأس العالم".

وضمن منتخب مصر التواجد فى التصنيف الأول بقرعة تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 والذى يضم منتخبات المغرب، والسنغال، وتونس، والجزائر، ومصر، ونيجيريا، والكاميرون، ومالي، وكوت ديفوار، واحتل منتخب "الفراعنة" المركز الخامس على مستوى قارة أفريقيا، بعد أن كان يحتل المركز السادس فى تصنيف الشهر الماضى.

وأعلن فيفا زيادة عدد المنتخبات الأفريقية المشاركة في مونديال 2026 لـ 9 منتخبات، بجانب منتخب آخر يخوض الملحق، وستقام القرعة في كوت ديفوار بمشاركة 54 منتخبًا، أي جميع المنتخبات الأفريقية.