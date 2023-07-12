بسبب سير ماكينة ري.. مصرع ربة منزل في حادث مؤلم بالشرقية

لقيت ربة منزل مصرعها إثر التفاف طرحة رأسها بمروحة دفع ماكينة ري زراعي بقرية طواحين اكراش دائرة مركز الابراهيمية وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفي الابراهيمية تحت تصرف النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة.
فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي الابراهيمية بإستقبال "مفيدة ع ش م" 52 سنة مقيمة قرية اكراش دائرة مركز الابراهيمية "جثة هامدة" وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتي تحت تصرف النيابة العامة.
وبالإنتقال والفحص تبين حدوث مصرعها إثر التفاف طرحة رأسها بمروحة دفع ماكينة ري زراعي بقرية طواحين اكراش دائرة مركز الابراهيمية وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفي الابراهيمية تحت تصرف النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة.